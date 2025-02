Fãs de Força de Mulher dão conselhos divertidos para curar o coração partido de Arif

Em Força de Mulher, Sarp (Caner Cindoruk) descobriu que Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) estão vivos e está disposto a fazer de tudo para reconstruir sua família. O possível retorno do empresário para a vida da protagonista promete abalar a trama e cada um dos personagens têm opiniões diferentes sobre as atitudes do pai das crianças. Confira a seguir!

Reprodução/RECORD