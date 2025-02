Atrizes que vivem Ceyda, Yeliz e Bersan são flagradas pelo intérprete de Arif nos bastidores de Força de Mulher Feyyaz Duman compartilha cliques dos colegas nas redes sociais Fora das Telas|Do R7 24/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/01/2025 - 02h00 ) twitter

Gökçe Eyüboğlu (Ceyda), Sahra Şaş (Bersan) e Ayça Erturan (Yeliz) são fotografadas nos bastidores Reprodução/Instagram

Os bastidores de Força de Mulher reúnem momentos de concentração e também descontração! Feyyaz Duman, o Arif da novela, costuma clicar os colegas em momentos de tirar o fôlego.

Em um deles, as atrizes Gökçe Eyüboğlu (Ceyda), Sahra Şaş (Bersan) e Ayça Erturan (Yeliz) foram fotografadas no banco traseiro de um carro através do retrovisor.

Nas redes sociais, os fãs do ator elogiaram o clique: “Está muito boa”. Já outra seguidora pediu um registro de Feyyaz com Özge Özpirinçci, a Bahar

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Reencontro de Bahar e Sarp emociona fãs:

O tão esperado reencontro de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) marcou o capítulo especial de Força de Mulher, nesta terça (14), na RECORD. Os familiares e amigos da protagonista estavam prestes a revelar a verdade sobre o empresário, quando ele mesmo bateu na porta dela e a surpreendeu. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram no Twitter X!