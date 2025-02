Diretor de Força de Mulher elogia protagonista nas redes sociais: ‘Algumas pessoas tocam sua vida’ Nadim Güç compartilhou foto de Özge Özpirinçci clicada há sete anos no set de filmagens da novela Fora das Telas|Do R7 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 02h00 ) twitter

Foto de Özge Özpirinçci nos bastidores de Força de Mulher foi clicada por diretor há sete anos Reprodução/Instagram

Um dos diretores de Força de Mulher, Nadim Güç, relembrou um momento da protagonista Özge Özpirinçci, capturado por ele há sete anos, nas redes sociais. A foto mostra a atriz nos bastidores da novela turca e foi enaltecida pelo cineasta.

A lembrança compartilhada por Nadim nos stories do Instagram veio acompanhada de uma declaração super fofa! Ele escreveu: “Algumas histórias, personagens e pessoas tocam todos os momentos da sua vida. A série de TV ‘Kadin’ (Força de Mulher) é uma delas para mim. Agradeço pelo conjunto”.

Confira:

Diretor de Força de Mulher compartilha registro de Özge Özpirinçci feito nos bastidores da novela Reprodução/Instagram

A foto de Özge caracterizada como Bahar foi publicada pela atriz em 2018 na mesma rede social e recentemente ganhou diversos comentários de fãs brasileiros. Muitos telespectadores lotaram a publicação com emojis de coração e bandeira do Brasil. Outros, enalteceram a artista. “Linda mesmo na simplicidade”, escreveu uma seguidora. “Amando Bahar e toda novela aqui no Brasil”, disse mais uma telespectadora.

‌



Veja a publicação:

O diretor não é o único a fotografar os bastidores da novela. O ator Feyyaz Duman, que interpreta Arif na história, também já compartilhou alguns cliques dos colegas de elenco.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

