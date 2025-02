Intérprete de Sarp chama a atenção com clique perfeito ao lado da atriz que vive Piril em Força de Mulher Caner Cindoruk aparece em primeiro plano enquanto Ahu Yağtu o observa Fora das Telas|Do R7 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 ) twitter

Caner Cindoruk posa com Ahu Yagtu nas redes Reprodução/Instagram

Caner Cindoruk publicou o clique perfeito de Sarp e Piril (Ahu Yağtu) em Força de Mulher.

A foto mostra o personagem pensativo em primeiro plano e a esposa atrás com uma expressão preocupada.

Os fãs marcaram presença no post do ator com diversos elogios: “Caner, você faz jus ao seu trabalho, bravo!”, escreveu um internauta. “Parabéns, a novela é perfeita”, disse outro. “Vocês são muito bons atores, continuem assim”, incentivou mais um.

Veja o registro:

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Retorno de Sarp divide opiniões entre os personagens de Força de Mulher :

Em Força de Mulher, Sarp (Caner Cindoruk) descobriu que Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) estão vivos e está disposto a fazer de tudo para reconstruir sua família. O possível retorno do empresário para a vida da protagonista promete abalar a trama e cada um dos personagens têm opiniões diferentes sobre as atitudes do pai das crianças. Confira a seguir!