Protagonista de Força de Mulher brilha em evento na Arábia Saudita Özge Özpirinçci arrasa com vestido preto e make feita por ela Fora das Telas|Do R7 25/01/2025 - 10h03 (Atualizado em 25/01/2025 - 10h03 )

Özge Özpirinçci brilha em evento na Arábia Saudita Reprodução/Instagram

A cada evento glamouroso, Özge Özpirinçci prova que entende, e muito de estilo. A Bahar do sucesso Força de Mulher arrasou com um vestido preto no tapete vermelho de uma premiação na Arábia Saudita.

“Foi um prazer. Obrigada, Joy Awards”, escreveu Özge. A atriz ainda destacou que a maquiagem foi feita por ela.

A presença da estrela da novela no país árabe foi aplaudida pelos fãs locais, que amaram ver a protagonista em seu país.

“Bem-vinda. Estamos felizes”, apontou um seguidor. Enquanto outra elogiou a atriz: “Você foi linda no evento, e é tão gentil”.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

