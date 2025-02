Fãs se declaram para vilã de Força de Mulher: ‘O Brasil te ama’ Seray Kaya reuniu momentos do seu dia a dia em um carrossel no Instagram e fez a alegria dos seguidores Fora das Telas|Do R7 19/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 02h00 ) twitter

Seray Kaya compartilha rotina com os seguidores Reprodução/Instagram

Seray Kaya, a Sirin de Força de Mulher, pode até deixar o público nervoso quando está na tela da RECORD, mas nas redes sociais a relação da atriz com os fãs é de pura admiração. Recentemente, ela reuniu momentos do seu dia a dia em um carrossel no Instagram e fez a alegria dos telespectadores.

Nos registros, a atriz apareceu dirigindo, fazendo exames e até mesmo em selfies com diferentes estilos em frente ao espelho.

É claro que os fãs brasileiros comentaram a publicação de Seray: “Você é muito linda, o Brasil te ama muito”, disse uma seguidora. “Maravilhosa”, elogiou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Retorno de Sarp divide opiniões entre os personagens de Força de Mulher:

‌