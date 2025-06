Acidente com balão em SC expõe falta de normas para turismo Especialista destaca urgência em regulamentar voos turísticos de balão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h15 ) twitter

Após tragédia em SC, especialista cita falta de regulamentação de voos turísticos de balão

Um trágico acidente com balão em Praia Grande, Santa Catarina, resultou na morte de oito pessoas e levantou questões sobre a regulamentação do balonismo turístico no Brasil. Jaime Prado, diretor da Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, explicou que a ANAC atualmente regulamenta a atividade apenas para fins esportivos, sem normas específicas para o turismo.

Prado enfatizou a urgência em estabelecer regulamentações para o balonismo turístico e mencionou que já estão em contato com o Ministério do Turismo para tratar do assunto. Ele também destacou a necessidade de fiscalização municipal rigorosa, comparando a concessão de alvarás para atividades turísticas àquelas exigidas para negócios comuns.

Jaime chamou a atenção para as responsabilidades das prefeituras em verificar as condições de segurança nas operações de balonismo. Prado ressaltou que, apesar de existirem normas técnicas para outras atividades de turismo de aventura, há uma lacuna significativa no que diz respeito ao balonismo, tornando essencial a adoção de medidas para assegurar a segurança dos participantes.

Após tragédia em SC, especialista cita falta de regulamentação de voos turísticos de balão

