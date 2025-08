Acidente na Consolação deixa motorista ferido e causa congestionamento Bombeiros usam calços e cabos de aço para destombar veículo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 14h03 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carro capota e deixa um ferido na Avenida Consolação

Um carro capotou após colidir com um semáforo na Avenida da Consolação, em São Paulo. O motorista foi levado ao Hospital São Paulo com suspeita de trauma leve na cervical. Duas passageiras estavam no local mas não precisaram de atendimento médico.

O acidente resultou na interdição de três faixas da avenida, causando congestionamento significativo na região. Os bombeiros utilizaram calços e cabos de aço para destombar o veículo e liberar parcialmente a via. A CET e a Polícia Militar estiveram presentes para coordenar o trânsito e garantir segurança no local.

Assista ao vídeo - Carro capota e deixa um ferido na Avenida Consolação

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!