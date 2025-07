Incêndio atinge casa na Cidade Ademar, zona sul de São Paulo

Um incêndio ocorreu durante a madrugada desta quinta (31) no número 242 da rua do bairro Cidade Ademar, zona sul de São Paulo . Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros ao perceberem chamas saindo da residência. Os bombeiros encontraram um morador com queimaduras nos braços e o encaminharam para um hospital local. Foi identificado um vazamento de gás na cozinha. O local foi isolado para vistoria pela Defesa Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!