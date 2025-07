Mulher é vítima de violência sexual em escola na zona leste de São Paulo

Uma mulher de 27 anos foi vítima de violência sexual dentro de uma escola na zona leste de São Paulo . O suspeito a atraiu com a promessa de um serviço e cometeu o abuso utilizando uma faca. A polícia chegou ao local após os gritos da vítima chamarem a atenção dos moradores. A investigação continua enquanto a comunidade expressa preocupação com a segurança local.



