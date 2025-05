Acidente no Rodoanel deixa feridos e causa interrupção no trânsito Colisão envolvendo dois caminhões e um carro ocorreu no trecho sul Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h45 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h45 ) twitter

Acidente com três veículos deixa cinco feridos no Rodoanel

Na manhã desta sexta-feira, um acidente no trecho sul do Rodoanel em São Paulo resultou em pelo menos cinco feridos. A colisão envolveu dois caminhões e um carro que ficou severamente danificado. As equipes de resgate foram acionadas rapidamente para socorrer as vítimas, incluindo unidades de suporte avançado e um helicóptero.

Um dos caminhoneiros ficou preso nas ferragens por quarenta minutos antes de ser retirado e estabilizado na ambulância. O trânsito foi temporariamente interrompido para facilitar o atendimento das vítimas. Várias viaturas do SAMU, Corpo de Bombeiros e da concessionária trabalharam no local para prestar socorro e liberar a via congestionada.

