Governo de São Paulo monta abrigo em estação do metrô para população vulnerável ao frio

A previsão do tempo para São Paulo aponta uma queda brusca nas temperaturas a partir desta quinta-feira (29), com mínimas entre 7ºC e 9ºC graus. Segundo o tenente Rodrigo Jordão, da Defesa Civil, uma frente fria com ar polar adiantou a chegada do frio extremo, que deve perdurar até domingo. Para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, um abrigo na estação Pedro 2º do metrô será aberto a partir das 19 horas, com capacidade para até 100 pessoas e seus pets. Serão disponibilizados cobertores, roupas, alimentos e atendimento médico no local. A Defesa Civil ressalta a importância de se manter agasalhado e hidratado durante esse período.



