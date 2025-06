Acusado de homicídio foge durante julgamento em Goiás Réu é condenado à revelia a 18 anos de prisão e está foragido Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 12h27 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h27 ) twitter

Acusado de matar jovem em festa foge durante julgamento em Goiás

Wesley Gomes, de 21 anos, foi morto em novembro de 2019 durante uma festa em Goiás. José Alves de Fontes, acusado pelo crime, confessou ter disparado após uma confusão entre convidados. Durante seu julgamento, Fontes desapareceu após o intervalo para o almoço e foi condenado à revelia a 18 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Agora ele é considerado foragido pelas autoridades.

O incidente ocorreu quando uma briga entre convidados resultou em Fontes disparando vários tiros, um dos quais atingiu Wesley. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. No dia do julgamento, o réu e as testemunhas foram ouvidos pela manhã, mas Fontes não retornou para a sessão da tarde, fugindo antes da sentença ser proferida.

Sejana, mãe da vítima, expressou sua indignação pela fuga do acusado e pela longa espera por justiça. A advogada de Fontes afirmou que ele ainda estava respondendo ao processo em liberdade até a sentença ser proferida.

Assista ao vídeo - Acusado de matar jovem em festa foge durante julgamento em Goiás

