Adega frequentada por famosos em São Paulo é fechada por perturbação sonora Além do som alto, rifas diárias de bebidas eram promovidas no local Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adega frequentada por cantores e influenciadores é interditada em São Paulo

Uma adega no Jardim Anália Franco, São Paulo, foi interditada após reclamações de barulho excessivo. Frequentada por MC Rian SP, Giliard (filho de Deolane Bezerra) e Wesley Alemão, o local foi fechado após operação conjunta da prefeitura e polícia.

Moradores relatam dificuldades para dormir devido à música alta por seis a sete meses. Uma idosa de 82 anos expressou alívio com o fechamento. Além do som alto, rifas diárias de bebidas eram promovidas no local. Talões de concreto foram usados para garantir a interdição.

Assista em vídeo - Adega frequentada por cantores e influenciadores é interditada em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!