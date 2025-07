Adolescente é liberado após furto de veículo em São Paulo Jovem de 16 anos foi apreendido desmanchando carro na zona leste de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 10h42 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Adolescente é liberado após furto de veículo em São Paulo

Durante um patrulhamento em São Mateus, na zona leste de São Paulo, policiais militares flagraram dois adolescentes desmanchando um carro. Um deles, de 16 anos, foi apreendido enquanto o outro conseguiu fugir. A mãe do jovem afirmou desconhecer suas atividades criminosas.

O adolescente confessou à polícia que recebia R$ 300 por veículo furtado. Após o registro do boletim de ocorrência na delegacia, ele foi liberado, enquanto a vítima do furto precisou permanecer no local até o término dos procedimentos legais.

As autoridades agora investigam uma quadrilha que estaria recrutando menores para furtar veículos. A liberação do jovem antes da vítima gerou indignação entre os envolvidos.

Assista ao vídeo - Adolescente é liberado após furto de veículo em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!