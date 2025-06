Adolescente morre após consumir bolo que ganhou de admirador secreto Polícia investiga caso ocorrido em Itapecerica da Serra Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 12h05 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h05 ) twitter

Jovem morre após comer bolo que recebeu de admirador secreto

Uma jovem de 17 anos morreu após ingerir um bolo de pote entregue em sua casa em Itapecerica da Serra, São Paulo.

O doce chegou com um bilhete de um admirador secreto, entregue por um motociclista. Após consumir o bolo, a adolescente passou mal e foi levada ao hospital com suspeita de intoxicação alimentar. Seu quadro piorou e ela sofreu uma parada cardiorrespiratória no retorno ao hospital.

A proprietária da confeitaria “Menina Trufa”, onde o bolo foi comprado, negou envolvimento no incidente. Ela afirmou que alguém adquiriu o produto na loja física e está cooperando com a investigação policial.

A polícia busca identificar o responsável pelo envio do bolo e entender a motivação por trás do possível envenenamento.

