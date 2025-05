Aluno agride professora após ser repreendido por uso de celular em aula Incidente ocorreu em Belo Horizonte; pais afirmam que aluno tem TDAH Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h27 ) twitter

Professora é agredida por aluno que usava celular na sala de aula em Belo Horizonte

Em uma escola de Belo Horizonte, uma professora foi agredida por um aluno ao repreendê-lo por utilizar o celular durante a aula, o que é proibido por lei. A situação gerou tumulto na sala, com outros alunos registrando a cena em vídeo.

O incidente começou quando a professora pediu ao aluno que parasse de usar o celular. Após a negativa do estudante, a docente reportou o caso à direção. Ao retornar à sala com a mensagem de que o vice-diretor iria conversar com o aluno, o jovem reagiu agressivamente, empurrando a professora e iniciando uma confusão.

Os pais do aluno foram chamados à escola e informaram que ele possui Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e faz uso de medicamentos para convulsões.

