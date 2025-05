Ambulância atropela mulher e criança em Guarulhos Vítimas estão em estado estável após acidente na faixa de pedestres Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h41 ) twitter

Mulher e criança são atropeladas por ambulância em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, São Paulo, uma mulher e uma criança foram atropeladas por uma ambulância enquanto atravessavam na faixa de pedestres.

O acidente foi capturado por câmeras de monitoramento durante uma conversão do veículo. Socorridas por uma unidade do Samu, as vítimas foram levadas a um hospital próximo e estão com quadro de saúde estável.

A Prefeitura de Guarulhos está fornecendo apoio às famílias das vítimas e iniciará um procedimento para investigar a conduta do motorista envolvido no acidente. Este caso ressalta a importância da segurança no trânsito em áreas de travessia de pedestres.

