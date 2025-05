Assalto ou tentativa de execução? Crime em Guarulhos deixa dois feridos Vítimas seguem internadas após ataque no bairro Bom Sucesso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 12h54 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h54 ) twitter

Assalto ou tentativa de execução? Homens são baleados mesmo deitados no chão em Guarulhos (SP)

Dois homens foram baleados em uma rua do bairro Bom Sucesso, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Wellington Laurentino da Silva, de 34 anos, e Luís Carlos Borges, de 58 anos, estavam em frente a uma residência quando foram abordados por um criminoso armado que exigiu seus celulares e atirou mesmo sem resistência.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, vestindo jaqueta azul com capuz e máscara verde, atravessa a rua para abordar as vítimas. Após o crime, ele fugiu pela mesma viela por onde chegou. A Polícia Civil de Guarulhos investiga se foi um assalto ou uma tentativa de execução, considerando a possibilidade de rixa ou desentendimento como causas.

As vítimas foram socorridas para um hospital da região e permanecem internadas. O caso ainda levanta dúvidas sobre as motivações do ataque.

Assista em vídeo - Assalto ou tentativa de execução? Homens são baleados mesmo deitados no chão em Guarulhos (SP)

