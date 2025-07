Assalto relâmpago em Diadema: moto é levada em 28 segundos Criminosos agem com rapidez impressionante no bairro Eldorado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h50 ) twitter

Bandidos anunciam assalto e roubam moto em menos de 30 segundos em Diadema (SP)

Criminosos roubaram uma motocicleta em apenas 28 segundos no bairro Eldorado, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 7h20, quando a vítima foi abordada por um dos assaltantes armado logo após estacionar o veículo.

Os dois criminosos chegaram ao local em uma moto. O garupa desceu rapidamente, apontou uma arma para a vítima e exigiu as chaves da motocicleta. Após a entrega das chaves e do celular, o assaltante subiu na moto roubada e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e agentes do 24º Batalhão compareceram ao local. Um boletim de ocorrência foi registrado e a investigação do caso ficará a cargo do 4º Distrito Policial de Diadema.

