Avião com Livia Andrade faz pouso de emergência em Jundiaí Problema no trem de pouso desvia aeronave para o interior paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 11h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h05 )

Avião com apresentadora Livia Andrade faz pouso de emergência em Jundiaí (SP)

Um avião de pequeno porte, transportando a apresentadora Livia Andrade e cinco outras pessoas, teve que realizar um pouso de emergência em Jundiaí após apresentar problemas no trem de pouso. A aeronave modelo King Air deveria ter pousado no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.

Durante o voo, a piloto foi alertada por um piloto de helicóptero sobre a falha no trem de pouso. Ela então decidiu sobrevoar a capital paulista para queimar combustível e minimizar riscos antes da aterrissagem. O incidente mobilizou forças de segurança que acompanharam o trajeto até o pouso seguro em Jundiaí às 19h38.

Felizmente, ninguém ficou ferido e a operação do aeroporto não foi afetada. Uma investigação será conduzida para determinar a causa do problema no trem de pouso.

Assista em vídeo - Avião com apresentadora Livia Andrade faz pouso de emergência em Jundiaí (SP)

