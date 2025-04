Bandido com mais de 60 passagens pela polícia é preso em Heliópolis Suspeito está associado a três latrocínios e é investigado por assaltos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 10h57 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandido com mais de 60 passagens pela polícia é preso na comunidade de Heliópolis

A polícia prendeu um homem com mais de 60 boletins de ocorrência na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Durante a operação, ele tentou escapar, mas foi detido rapidamente. O suspeito está associado a três latrocínios e é investigado por outros assaltos nas áreas do Ipiranga e São Bernardo do Campo.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima levar os policiais até seu esconderijo. Ao chegar ao local, uma mulher afirmou que apenas ela, sua irmã e seu sobrinho estavam presentes. No entanto, ao abrir a porta, os agentes identificaram o homem tentando fugir.

O detido possui uma extensa ficha criminal com mais de 60 registros. A polícia continua investigando sua possível ligação com outros crimes na região.

Assista em vídeo - Bandido com mais de 60 passagens pela polícia é preso na comunidade de Heliópolis

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!