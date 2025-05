Bandidos invadem clube de tiro de São Paulo e levam mais de 30 armas Carro do dono do estabelecimento também foi roubado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 13h27 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h27 ) twitter

Bandidos invadem clube de tiro em São Paulo e levam dezenas de armas

Um clube de tiro na zona oeste de São Paulo foi invadido por quatro criminosos que roubaram 30 armas e o carro do filho do proprietário. O incidente ocorreu quando o clube estava fechado. O filho do dono foi abordado ao retornar ao local e sofreu um ferimento na mão ao tentar reagir.

Os assaltantes estavam encapuzados e exigiram que a vítima abrisse o cofre onde as armas estavam guardadas. Eles também levaram equipamentos de segurança, como DVRs e computadores. A polícia está investigando o caso e busca identificar os suspeitos através de imagens de câmeras de segurança da vizinhança.

A ação foi cuidadosamente planejada, com os criminosos demonstrando conhecimento prévio das rotinas do clube. A polícia continua as buscas pelos assaltantes enquanto a vítima se recupera do trauma.

