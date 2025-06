Bandidos invadem mansão no Morumbi e atiram contra vigilantes Criminosos fugiram sem levar nada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 12h49 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h49 ) twitter

Bandidos invadem mansão no Morumbi e atiram contra vigilantes

Na madrugada desta terça-feira, criminosos invadiram uma mansão no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Vigilantes que patrulhavam a área perceberam a invasão e foram recebidos a tiros ao se aproximarem do imóvel. Os assaltantes usaram armas de calibres variados e fugiram sem roubar objetos de valor.

Após o confronto, os criminosos escaparam em um veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou o uso de diferentes calibres de armas. A Polícia Militar, com apoio aéreo do helicóptero Águia, iniciou as buscas pelos assaltantes, que continuam foragidos.

