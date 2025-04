Bandidos tentam assaltar motociclista perto de base policial em SP e se dão mal Um criminoso morreu e o outro conseguiu fugir Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 12h22 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h22 ) twitter

Bandidos tentam assaltar motociclista perto de base policial em São Paulo e se dão mal

Dois assaltantes tentaram roubar um motociclista em uma avenida movimentada no bairro São Mateus, zona leste de São Paulo.

A tentativa ocorreu perto de uma base da polícia militar, o que resultou em rápida intervenção policial. Durante o confronto armado, um dos criminosos foi atingido e morreu no local. O outro conseguiu fugir para uma área de mata próxima.

A vítima do assalto saiu ilesa e não teve sua motocicleta roubada. Ela prestou depoimento às autoridades sobre a dinâmica do crime. Enquanto isso, a polícia continua as buscas pelo criminoso foragido, utilizando várias viaturas para patrulhar a região.

A ação rápida dos policiais impediu que o assalto fosse concluído e destacou a importância da proximidade da base policial para a segurança local.

