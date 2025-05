Bandidos usam datas comemorativas, como o Dia das Mães, para aplicar golpes Saiba como funciona a tática dos criminosos e como se proteger Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 11h19 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos usam datas comemorativas, como o Dia das Mães, para aplicar golpes

Criminosos têm aproveitado datas comemorativas, como o Dia das Mães, para aplicar golpes. Em São Paulo, onde o comércio deve movimentar mais de 15 bilhões de reais nesta data, consumidores devem estar atentos.

Os golpistas exploram a emoção dessas ocasiões para enganar as vítimas com presentes que exigem uma taxa de entrega paga com cartão. Isso resulta em cobranças muito acima do valor informado.

Casos recentes mostram a sofisticação desses golpes. Andréia foi enganada ao pagar uma taxa por flores no seu aniversário; o valor cobrado foi muito maior do que o esperado.

Em outro incidente em Jundiaí, uma idosa teve sua foto usada para abrir contas bancárias fraudulentas após receber um kit de sabonetes como “presente”, acumulando um prejuízo de R$ 40 mil.

‌



Para ajudar a população a se proteger, a Associação Brasileira de Bancos lançou o site “Tem Cara de Golpe”, oferecendo dicas sobre como identificar e evitar esses crimes. É crucial que as pessoas estejam bem informadas e cautelosas, recusando cobranças inesperadas por presentes e evitando fornecer imagens pessoais que possam ser usadas fraudulentamente.

Assista em vídeo - Bandidos usam datas comemorativas, como o Dia das Mães, para aplicar golpes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!