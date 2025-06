Bebê sofre paralisia cerebral após internação em hospital de São Paulo Família denuncia negligência médica e busca reparação judicial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 12h14 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê sofre paralisia cerebral em hospital de SP e pais denunciam negligência e erro de atendimento

Alice, uma bebê de seis meses, foi internada em um hospital na Zona Norte de São Paulo com bronquiolite e desenvolveu paralisia cerebral. Seus pais alegam que falhas no atendimento durante a internação agravaram sua condição. Eles buscam reparação na Justiça por danos causados.

A criança foi inicialmente medicada e liberada após apresentar dificuldades respiratórias. Dois dias depois, com piora no quadro, foi novamente internada. Os pais relatam demora significativa no atendimento e uma intubação tardia e mal-sucedida, fatores que teriam causado lesões cerebrais.

A equipe médica enfrentou dificuldades para realizar a intubação, necessitando da ajuda de um anestesista. Após ser extubada, Alice apresentou sinais de alteração neurológica. Além disso, ela sofreu queimaduras no pé devido ao uso inadequado de um oxímetro.

O hospital afirma que a paralisia é consequência de uma bronquiolite grave e não de negligência médica. A instituição também nega responsabilidade pelos custos do tratamento em outra unidade de saúde onde Alice está agora.

‌



A família busca compensação financeira pelos custos médicos e danos morais para garantir a qualidade de vida futura da filha. O caso está sendo investigado pela polícia.

Assista ao vídeo - Bebê sofre paralisia cerebral em hospital de SP e pais denunciam negligência e erro de atendimento

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!