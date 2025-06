Bote inflável afunda em Ilhabela; todos resgatados Embarcação apresentou falha mecânica durante observação de baleias Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h01 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bote inflável naufraga em alto mar e 20 pessoas são resgatadas no litoral paulista

Um bote inflável com 20 ocupantes sofreu uma falha mecânica durante um passeio turístico em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. O incidente ocorreu a cerca de cinco milhas náuticas da costa, enquanto o grupo observava baleias.

Os passageiros, incluindo 17 turistas e três tripulantes, acionaram os bombeiros marítimos após identificar o problema. A embarcação estava quase submersa quando o resgate chegou. Todos foram transferidos com segurança para outra embarcação.

Graças ao uso dos coletes salva-vidas por todos os ocupantes, não foi necessário atendimento médico. O comandante do resgate destacou a importância do uso dos coletes para a segurança do grupo.

Assista ao vídeo - Bote inflável naufraga em alto mar e 20 pessoas são resgatadas no litoral paulista

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!