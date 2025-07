Briga de trânsito em Mauá termina em morte e criança ferida Motociclista atira em motorista após desentendimento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h26 ) twitter

Homem morre e criança é baleada após briga de trânsito em Mauá, Grande SP

Em Mauá, uma briga de trânsito resultou em tragédia quando um motociclista disparou contra um motorista após ser fechado por ele no trânsito. O motorista perdeu o controle do carro, colidiu com uma mureta e morreu no local. Uma criança de 12 anos, que estava no banco traseiro do veículo, foi atingida por um disparo e levada ao hospital, onde permanece internada sem risco de morte.

A Polícia Militar isolou a área para iniciar as investigações sobre o incidente. Familiares da vítima fatal expressaram choque com a situação, descrevendo-o como um mecânico respeitado na comunidade. A ocorrência está sendo investigada pelo primeiro distrito policial de Mauá para esclarecer a motivação e a sequência dos eventos.

