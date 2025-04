Briga em trem da CPTM assusta passageiros na zona leste de São Paulo Conflito entre dois homens na linha 11 Coral envolveu agressões físicas Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/04/2025 - 10h38 ) twitter

Dois homens brigam dentro de trem e assustam passageiros em São Paulo

Uma briga entre dois homens em um vagão da linha 11 Coral da CPTM, na zona leste de São Paulo, causou alvoroço entre os passageiros. O confronto começou com uma discussão e rapidamente escalou para agressões físicas. Durante a briga, um dos homens usou a barra de apoio do vagão para desferir um chute no rosto do adversário, em uma cena que lembrava filmes de ação.

Os passageiros alarmados registraram o incidente e acionaram a segurança da CPTM. Os seguranças intervieram rapidamente e removeram os dois homens do vagão. Embora o motivo da briga ainda não tenha sido esclarecido, há especulações de que possa estar relacionado à venda de produtos dentro do metrô, já que um dos envolvidos carregava uma sacola com mercadorias.

