Caminhão carregado com tijolos tomba na Marginal Tietê Acidente próximo à ponte da Vila Guilherme causa congestionamento Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 14h08 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h08 )

Um caminhão carregado de tijolos tombou na Marginal Tietê, próximo à ponte da Vila Guilherme, em São Paulo, espalhando sua carga pela pista. Equipes da CET estão no local utilizando um guincho para remover o veículo e uma mini escavadeira para limpar os tijolos quebrados.

O acidente resultou na interdição de duas faixas, agravando o congestionamento na região. A RECORD acompanha a situação em tempo real com imagens aéreas, destacando o impacto no tráfego para motoristas que seguem em direção às principais rodovias e ao Aeroporto de Cumbica.

Os tijolos caíram entre as muretas de concreto das pistas expressa e central. As equipes trabalham para liberar as faixas interditadas rapidamente. Motoristas são aconselhados a buscar rotas alternativas até a conclusão dos trabalhos de limpeza.

Assista ao vídeo - Caminhão carregado com tijolos tomba na Marginal Tietê

