Caminhão de lixo descontrolado tomba em quintal de casa em Itajaí Acidente destrói portão e fachada; moradores escapam ilesos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 10h11 (Atualizado em 07/05/2025 - 10h11 )

Caminhão de lixo descontrolado invade casa em Santa Catarina

Um caminhão carregado de lixo tombou sobre o portão de uma casa em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. O impacto destruiu a fachada e o muro da residência, com o veículo parando dentro do quintal.

Apesar do susto para moradores e vizinhos, ninguém ficou ferido. A polícia abordou o motorista, que não apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente.

