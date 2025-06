Caminhoneiro é sequestrado após aceitar frete por aplicativo Veículo foi encontrado parcialmente desmontado em Salto após ação policial Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 12h28 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h28 ) twitter

Caminhoneiro é sequestrado após aceitar frete por aplicativo em São Paulo

Um caminhoneiro de Santa Catarina aceitou um frete por aplicativo em Sumaré (SP) quando foi abordado por dois criminosos armados. Ele foi levado para um cativeiro desconhecido devido à venda nos olhos e posteriormente libertado.

A polícia iniciou buscas em Paulínia com base no rastreamento do veículo e localizou o caminhão em galpões suspeitos na cidade de Salto, já parcialmente desmontado. As autoridades conseguiram resgatar o caminhoneiro em segurança.

