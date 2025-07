Caminhoneiro morre após colisão frontal em Franca (SP) Acidente ocorreu quando motorista entrou na contramão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h47 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h47 ) twitter

Caminhoneiro de 79 anos após entrar na contramão e bater de frente com veículo em Franca (SP)

Um caminhoneiro de 79 anos faleceu após dirigir na contramão e colidir frontalmente com outro veículo em Franca, no interior de São Paulo. Testemunhas afirmaram que Raimundo Pereira da Rocha estava exausto após realizar uma mudança.

As imagens do acidente mostram os veículos com danos severos na parte frontal. O motorista foi levado ao hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos. A estrada foi fechada temporariamente, e um motociclista quase foi atingido.

Assista ao vídeo - Caminhoneiro de 79 anos após entrar na contramão e bater de frente com veículo em Franca (SP)

