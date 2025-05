Carro descontrolado atropela mulher e atinge restaurante em São Paulo Veículo arremessa pedestre a 10 metros e colide com fachada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h05 ) twitter

Motorista atropela mulher e bate em fachada de restaurante no centro de São Paulo

Um carro descontrolado atingiu uma pedestre no centro de São Paulo, lançando-a a uma distância de 10 metros antes de colidir com um restaurante. A vítima recebeu atendimento imediato antes de ser levada ao hospital. A motorista idosa afirmou ter acelerado ao ver o semáforo amarelo, perdendo o controle do veículo.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Testemunhas relataram que outras pessoas quase foram atingidas.

O dono do restaurante, Ali, descreveu o choque dos presentes. Os airbags do carro não foram acionados, e a motorista estava discutindo com o marido no momento do incidente. Ela foi levada à delegacia para prestar depoimento e liberada em seguida. O estado de saúde da mulher atropelada ainda não foi divulgado.

