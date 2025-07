Carro turbinado bate em árvore na zona sul de São Paulo Motorista é resgatado com ferimentos leves após colisão Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h11 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h11 ) twitter

Carro modificado para ganhar velocidade bate em árvore na zona sul de São Paulo

Um carro modificado para alta velocidade colidiu com uma árvore na Avenida dos Bandeirantes, zona sul de São Paulo. O acidente mobilizou o Corpo de Bombeiros, que resgatou o motorista com ferimentos leves e o encaminhou ao Hospital São Paulo.

O incidente ocorreu próximo ao viaduto Dante Delmanto e exigiu que os bombeiros cortassem a lataria do veículo para retirar a vítima presa nas ferragens. Apesar da destruição completa do carro, o motorista sofreu apenas ferimentos leves.

O veículo apresentava sinais de modificação, possivelmente um motor turbo, indicando alta velocidade no momento do impacto. As autoridades interditaram uma faixa da avenida para facilitar o trabalho de resgate.

