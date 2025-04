Casal de influenciadores é acusado de enganar clientes e parceiros Isabela Vásquez e Rafael Mendonça são alvos de processos por fraudes financeiras Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 12h59 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h59 ) twitter

Casal de influenciadores é acusado de dar golpe em clientes e parceiros em São Paulo

O casal de influenciadores Isabela Vásquez e Rafael Mendonça enfrenta acusações de fraudes financeiras em São Paulo. As vítimas relatam prejuízos que somam até R$ 100 mil, associados a sua loja de roupas.

Ana Beatriz, ex-sócia do casal, alega ter sido ameaçada após expor a situação nas redes sociais. Edna e Priscila também compartilham histórias de contratos rompidos e pagamentos não efetuados. A defesa do casal confirma negociações em andamento e enfatiza o compromisso com a transparência em suas relações comerciais.

