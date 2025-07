Casal é assaltado por grupo em motocicletas no Ipiranga Criminosos fugiram após roubo na zona sul de São Paulo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 11h01 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h01 ) twitter

Casal é assaltado por quatro bandidos ao descer de carro na zona sul de São Paulo

Um casal foi vítima de um assalto no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. O incidente ocorreu quando o carro das vítimas estava parado na via e elas desembarcavam.

Quatro assaltantes em duas motocicletas abordaram o casal. Um dos criminosos apontou um objeto que parecia ser uma arma para exigir os pertences das vítimas.

Após subtraírem alguns itens, os ladrões fugiram rapidamente do local. A polícia está investigando o caso para identificar os responsáveis pelo crime.

