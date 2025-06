Caso Larissa Manuela: carro de padrasto da menina morta será periciado Veículo do padrasto é analisado em investigação de homicídio em Barueri Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h09 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h09 ) twitter

Caso Larissa Manuela: carro do padrasto da menina morta passará por perícia

A investigação sobre a morte de Larissa Manoela avança com a perícia no carro do padrasto da menina. O veículo, localizado na região metropolitana de São Paulo, pertence a um dos suspeitos do crime ocorrido em Barueri. A polícia espera encontrar evidências que possam esclarecer o caso.

O padrasto trabalha como montador de móveis e entregador de colchões e é investigado devido a semelhanças com um suspeito capturado por câmeras de segurança.

A Justiça negou o pedido de prisão temporária dele, destacando sua colaboração com a investigação e a falta de provas diretas até o momento. No entanto, as autoridades acreditam que a análise do carro pode fornecer novos elementos para o caso.

Imagens de monitoramento registraram atividades suspeitas perto da residência da vítima no dia do crime, em 12 de junho. A polícia continua a investigar em busca de respostas sobre a morte da jovem.

Caso Larissa Manuela: carro do padrasto da menina morta passará por perícia

