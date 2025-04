Caso Vitória: Maicol é denunciado por assassinato em São Paulo Ministério Público acusa suspeito de feminicídio e outros crimes Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 13h50 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h50 ) twitter

Caso Vitória: Maicol é denunciado por quatro crimes e pode pegar até 50 anos de prisão

O Ministério Público de São Paulo denunciou Maicol Sales dos Santos pelo assassinato da adolescente Vitória Regina de Sousa. As acusações incluem sequestro, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual, podendo resultar em até 50 anos de prisão.

A Polícia Civil ainda investiga o caso após encontrar material genético de outro homem no carro de Maicol.

Apesar do MP acreditar que Maicol agiu sozinho, a investigação continua aberta para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

O sangue de Vitória foi encontrado na casa usada como cativeiro e no veículo do suspeito. A possibilidade de ela ter sido morta em outro local ainda não foi descartada pelas autoridades.

