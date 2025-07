Chuvas intensas e frio severo desafiam famílias no Rio Grande do Sul Crianças indígenas foram resgatadas com hipotermia em Porto Alegre (RS)

Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share