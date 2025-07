Homem faz mãe e criança reféns dentro de casa na zona leste de São Paulo

Um homem armado com uma faca faz mãe e a filha reféns dentro de uma casa em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (4). De acordo com informações obtidas pelo comentarista de segurança da RECORD, Diógenes Lucca, o criminoso está inconformado com o fim do relacionamento com a ex-companheira e a fez vítima juntamente com a criança.