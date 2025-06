Cidades do RS se preparam para chance de chuva nesta quarta (25) Gaúchos enfrentam baixas temperaturas com chimarrão para se aquecer Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h33 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h33 ) twitter

Cidades do RS se preparam para previsão de neve nesta quarta (25)

O Rio Grande do Sul registra temperaturas baixas, com Porto Alegre marcando 5 graus e sensação térmica de 4. A previsão indica possibilidade de neve em algumas áreas do estado, enquanto a população utiliza o chimarrão para enfrentar o frio.

Na capital gaúcha, as temperaturas estão mais amenas comparadas ao dia anterior, quando a sensação térmica chegou a -3ºC.

Entretanto, na região da Serra, as condições climáticas são mais rigorosas, com sensações térmicas e mínimas negativas. Fenômenos como chuva congelada também foram observados, ocorrendo quando a precipitação cai em forma de neve e congela ao tocar o solo.

Em cidades como Gramado e Canela, fontes amanheceram congeladas, evidenciando o frio extremo. As previsões indicam que as temperaturas permanecerão baixas durante a semana, com possibilidade de chuva.

O estado permanece em alerta devido a inundações em alguns municípios, afetando estradas como a BR-290, que foi bloqueada pela invasão do rio Jacuí em Eldorado do Sul.

Assista ao vídeo - Cidades do RS se preparam para previsão de neve nesta quarta (25)

