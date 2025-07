Cobrador tenta parar ônibus, mas morre atropelado na zona sul de São Paulo Tentativa de impedir acidente resulta em tragédia na Zona Sul Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 13h27 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h27 ) twitter

Cobrador tenta parar ônibus, mas morre atropelado na zona sul de São Paulo

Na Zona Sul de São Paulo, um trágico acidente resultou na morte de um cobrador após ele ser atropelado pelo ônibus que tentava parar. O incidente ocorreu no bairro Campo Limpo enquanto o motorista estava fora do veículo, jantando durante seu intervalo de turno.

O ônibus estava parado em uma praça quando começou a descer uma ladeira desgovernado. Ao tentar impedir o movimento do veículo, o cobrador correu para o assento do motorista para acionar o freio, mas acabou sendo atropelado no processo. Ele morreu no local após a colisão do ônibus com uma árvore.

Equipes da SP Trans foram acionadas para investigar o acidente e realizar a remoção do veículo. A vítima tinha 52 anos e a tragédia aconteceu enquanto o ônibus estava vazio.

Assista ao vídeo - Cobrador tenta parar ônibus, mas morre atropelado na zona sul de São Paulo

