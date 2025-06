Conflito entre Israel e Irã resulta em bombardeios e refúgio em abrigos Quarto dia de hostilidades registra mais de 240 mortes nos dois países Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h10 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h10 ) twitter

Prefeitos de cidades brasileiras fogem para abrigos durante ataques do Irã a Israel

O confronto entre Israel e Irã chega ao quarto dia, com mais de 240 mortes registradas. As cidades israelenses enfrentam ataques com mísseis, incluindo um incidente em Haifa que feriu quatro pessoas. Em retaliação, Israel atingiu 80 alvos no Irã, focando em instalações militares e nucleares. A população busca segurança em abrigos antibombas.

A tensão escalou desde sexta-feira, intensificando os ataques de ambos os lados. Políticos brasileiros em visita ao país, como Cícero Lucena de João Pessoa e Álvaro Damião de Belo Horizonte, também recorreram aos abrigos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel pode interromper as ofensivas se o Irã atender às exigências dos Estados Unidos sobre seu programa nuclear.

O presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos no conflito e considerou uma mediação russa conduzida por Vladimir Putin.

Assista ao vídeo - Prefeitos de cidades brasileiras fogem para abrigos durante ataques do Irã a Israel

