Confronto em Suzano resulta na morte de policial e suspeitos durante busca por El Monstru Operação em condomínio visava captura de criminoso peruano procurado pela Interpol Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 13h34

Caçada a peruano procurado pela Interpol acaba com um policial e dois bandidos mortos em Suzano (SP)

Em Suzano, na Grande São Paulo, uma operação policial resultou na morte de um sargento da Polícia Militar e dois suspeitos durante um tiroteio em um condomínio. A ação tinha como objetivo capturar Eric Moreno Hernandez, conhecido como El Monstro, procurado pela Interpol por liderar uma facção criminosa no Peru.

A operação foi desencadeada após informações sobre a presença de criminosos procurados no local. Durante a abordagem, um dos suspeitos iniciou um tiroteio e manteve policiais reféns. O reforço foi acionado, incluindo a Rota e o helicóptero Águia. No confronto, o sargento Rafael Vilodres foi atingido fatalmente. Outro policial foi baleado no braço, mas está fora de perigo.

El Monstro é suspeito de liderar a facção Los Inrectos del Norte, envolvida em sequestros, extorsões e homicídios no Peru. Ele também é investigado pelo assassinato do cantor Paul Flores, que gerou grande comoção no país. A polícia ainda investiga se El Monstro está entre os mortos ou presos na operação.

