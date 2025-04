Conheça Patrocínio Paulista, a cidade mais silenciosa do Brasil Fiscalização rigorosa transforma rotina sonora e divide opiniões Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 13h37 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça a cidade do interior de São Paulo considerada a mais silenciosa do Brasil

Patrocínio Paulista, localizada no interior de São Paulo, é reconhecida como a cidade mais silenciosa do Brasil. Essa fama surgiu após a intensificação das fiscalizações pela Prefeitura e pela Polícia Militar para evitar aglomerações e festas com som alto.

As medidas incluem notificações, multas, guinchamento de veículos e interdição de estabelecimentos que desrespeitam as normas.

Os moradores têm opiniões divergentes sobre o silêncio predominante na cidade. Seu Júlio, um morador local, comenta que a praça central é tranquila, mas reconhece que a cidade já foi mais silenciosa. Já Otávio menciona que “de vez em quando sai um barulhinho”, mas aprecia a calmaria comparada a cidades vizinhas como Ribeirão Preto.

Enquanto alguns valorizam a tranquilidade do local, outros sentem falta de um pouco mais de agitação. Apesar disso, muitos residentes apreciam viver em um ambiente pacato, desfrutando do silêncio que define Patrocínio Paulista.

‌



Assista em vídeo - Conheça a cidade do interior de São Paulo considerada a mais silenciosa do Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!