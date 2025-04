Corpo de bebê é encontrado em armário no quintal da casa da mãe em Alagoas Mãe da criança é suspeita de infanticídio e ocultação de cadáver Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 13h06 ) twitter

Polícia suspeita que mãe recebeu ajuda para ocultar corpo da filha de 15 dias em Alagoas

O corpo da bebê Ana Beatriz foi encontrado dentro de um armário no quintal da casa da mãe, em Novo Lino (AL). A mãe, Eduarda, foi presa após confessar a localização do corpo ao advogado da família e ao pai de Ana Beatriz. Inicialmente, ela alegou que a bebê havia se engasgado, mas depois afirmou que a asfixiou devido ao choro constante.

Durante as investigações, Eduarda apresentou várias versões sobre o desaparecimento da filha, incluindo relatos de sequestro por criminosos e invasão domiciliar com abuso sexual. Todas essas versões foram descartadas pela polícia. A descoberta do corpo ocorreu após a casa permanecer trancada na noite anterior.

A polícia continua investigando o caso e considera a possibilidade de envolvimento de outras pessoas na ocultação do corpo. Eduarda está detida e deve passar por audiência de custódia.

