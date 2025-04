Mãe que relatou sequestro da filha em Alagoas muda de versão cinco vezes e passa a ser suspeita

A mulher que relatou o sequestro da filha de apenas 15 dias em Novo Lino (AL) mudou a versão do caso cinco vezes e passou a ser tratada como suspeita no caso. A criança ainda não foi localizada.



O pai, que estava em São Paulo , foi pego de surpresa e expressou seu desejo de rever a filha. A polícia e bombeiros continuam as buscas em Novo Lino, usando cães farejadores.



Amigos e familiares protestaram na BR-101, exigindo informações. As investigações persistem, buscando localizar a menina e esclarecer os fatos em torno do depoimento da mãe.



