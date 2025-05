Criança autista aguarda cirurgia para aliviar dores nos pés Família enfrenta dificuldades enquanto espera por tratamento adequado Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h36 ) twitter

Pais sofrem com fila de espera para cirurgia de filha que anda nas pontas dos pés

Aos cinco anos, Heloísa enfrenta dificuldades devido a um problema ortopédico que a faz andar nas pontas dos pés. Esse comportamento, comum entre pessoas autistas, resultou no encurtamento dos tendões, causando dores intensas. Seus pais, Stephany e Caio, relatam os desafios diários, como a necessidade constante de carregar a filha no colo e vê-la dormir com os pés em posições desconfortáveis.

Os médicos recomendaram o uso de órteses para aliviar os sintomas, mas a espera pelo tratamento preocupa a família. A demora pode comprometer a qualidade de vida de Eloísa, que já sofre com dores frequentes. Seus pais esperam que a cirurgia ocorra em breve, permitindo que a filha tenha uma infância menos dolorosa e mais ativa.

A situação de Heloísa destaca a importância de um tratamento precoce e adequado para crianças no espectro autista. A família segue buscando soluções para oferecer à filha um futuro com mais conforto e autonomia.

